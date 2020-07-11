Муцениеце полтора часа пыталась дозвониться до Прилучного и сообщить, где находится их собака

Актер, возможно, настолько увлекся своей новой пассией - актрисой Мирославой Карпович, что позабыл обо всем на свете.

Мама продюсера телеканала ТНТ Леры Еркиной Елена сообщила, что актриса Агата Муцениеце полтора часа не могла дозвониться до своего супруга «мажора» Павла Прилучного и сообщить местонахождение их пса Тора.

Как стало известно журналистам, актер на отдыхе в Крыму увлекся фотосессией со своей любовницей звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. В итоге пес Тор убежал. Его как раз и обнаружила Елена Еркина.

«Нам потом сказали, мол, пес целый день бегает тут, ищет хозяев. Потом мы услышали, что Прилучный потерял собаку на море и объявил за ее находку 50 тысяч рублей». Елена Еркина

Еркина нашла телефон Муцениеце и позвонила актрисе, которая находится в Москве. Жене актера стоило больших трудов, чтобы дозвониться до супруга. Сейчас пес снова вместе с Прилучным и его новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что, по слухам, у Прилучного сейчас новый роман. Сам он попросил журналистов от него отстать. Комментировать личную жизнь актер в ближайшее время, судя по всему, не намерен. В то же время официально «мажор» еще в браке с Агатой Муцениеце. Суд должен развести их только 15 июля.