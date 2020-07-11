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Муцениеце полтора часа пыталась дозвониться до Прилучного и сообщить, где находится их собака

Актер, возможно, настолько увлекся своей новой пассией - актрисой Мирославой Карпович, что позабыл обо всем на свете.

Муцениеце полтора часа пыталась дозвониться до Прилучного и сообщить, где находится их собака
Прилучный на отдыхе потерял пса, увлекшись любовницей/http://globallookpress.com/

Мама продюсера телеканала ТНТ Леры Еркиной Елена сообщила, что актриса Агата Муцениеце полтора часа не могла дозвониться до своего супруга «мажора» Павла Прилучного и сообщить местонахождение их пса Тора.

Как стало известно журналистам, актер на отдыхе в Крыму увлекся фотосессией со своей любовницей звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. В итоге пес Тор убежал. Его как раз и обнаружила Елена Еркина.

«Нам потом сказали, мол, пес целый день бегает тут, ищет хозяев. Потом мы услышали, что Прилучный потерял собаку на море и объявил за ее находку 50 тысяч рублей».

Елена Еркина

Еркина нашла телефон Муцениеце и позвонила актрисе, которая находится в Москве. Жене актера стоило больших трудов, чтобы дозвониться до супруга. Сейчас пес снова вместе с Прилучным и его новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что, по слухам, у Прилучного сейчас новый роман. Сам он попросил журналистов от него отстать. Комментировать личную жизнь актер в ближайшее время, судя по всему, не намерен. В то же время официально «мажор» еще в браке с Агатой Муцениеце. Суд должен развести их только 15 июля.

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Агата МуцениецеЕлена ЕркинаКрымМирослава КарповичНовости googleПавел ПрилучныйПрилучный и Карпович
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