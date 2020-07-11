«Пауза перед большим прыжком»: Лобода в «хищном» бикини запечатлелась на Средиземном море

Каким образом звезда в период закрытия границ улетела в Грецию остается только догадываться.

Певица Светлана Лобода в Instagram разместила очень красивый кадр. Звезда, как известно, сейчас находится на отдыхе в Греции на острове Миконос. Она запечатлелась на берегу Средиземного моря. На кадре яркая украинская исполнительница позирует на фоне голубого моря в «хищном» бикини. Надо отметить, что у певицы идеальная фигура и невероятно длинные ноги.

«Маленькая пауза на отдых перед большим прыжком. Я в предвкушении, а вы?» Светлана Лобода

Отметим, что на отдых в Грецию Светлана Лобода отправилась со своими наследницами. Ее сопровождают двухлетняя Тильда и девятилетняя Евангелина. Каким образом звезда в период пандемии оказалась в Греции — непонятно.

Напомним, что так до сих пор и нет никакой официальной информации, кто является отцом младшей дочери исполнительницы. По слухам, это лидер группы «Rammstein» Тилль Линдеманн. Сама звезда эту информацию никогда не подтверждала. Не исключено, что рано или поздно она все-таки раскроет, кто является отцом ее младшего ребенка.