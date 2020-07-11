«Кто там линчует Карпович, остановитесь!»: Водонаева поддержала актрису за роман с Прилучным

Как отметила светская львица и модель, звезда «Папиных дочек» - молодец, потому что заботится о детях Муцениеце.

Модель Алена Водонаева в Instagram встала на защиту звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович, у которой, по слухам, роман с «мажором» Павлом Прилучным.

Как отметила телеведущая, после своего развода она тоже думала, с кем свяжет свою жизнь отец ее сына Богдана. По словам Водонаевой, нет ничего плохого в том, что ее ребенок, приходя сегодня в гости к отцу, общается с его второй половинкой.

«Кто там линчует Карпович, остановитесь! Посмотрите на ситуацию под другим углом. Она как минимум молодец в том, что внимательна к его детям и заботливо обходится с ними». Алена Водонаева

Водонаева подчеркнула, что в данной ситуации надо думать о выгоде детей. Им надо расти в здоровой обстановке, чтобы стать психически устойчивыми личностями.

Напомним, что Павел Прилучный сейчас разводится со своей супругой актрисой Агатой Муцениеце. У них двое общих детей. Официально перестанут быть мужем и женой они только 15 июля. Сейчас Прилучный находится в Крыму со своей новой пассией и детьми от Муцениеце.