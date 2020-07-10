«Он же красавчик!»: Пашаев предположил, для чего нужны обвинения в нарушении этики

Оба защитника по делу о «пьяном ДТП Ефремова» должны дать объяснения Палате адвокатов.

Адвокат актера Михаила Ефремова прокомментировал новости о том, что он и защитник другой стороны Александр Добровинский нарушили адвокатскую этику.

Эльман Пашаев уверен, что проверку в отношении него проводят не просто так, а «ради хайпа» и спровоцирована она не реальными нарушениями, а «чьим-то желанием».

«Ну, Добровинский! Он же красавчик! Он все что угодно может. Им же хайп нужен!» — прокомментировал защитник Ефремова 5-tv.ru.

Эльман Пашаев отметил, что не знает подробностей дела и порекомендовал обратиться в адвокатскую палату Северной Осетии.

«Вы знаете, что лучше сделайте? Знаете, к какой палате я креплюсь? Звоните, пожалуйста, вы найдете номер телефона президента адвокатской палаты республика Северная Осетия — Алания. Вы позвоните и, наверное, они вам точно ответят», — посоветовал юрист.

Чуть ранее Александр Добровинский заявил, что проверка – это «очень серьезно», но он пока не готов давать какие-либо комментарии. Юрист предпочел ознакомиться с сутью претензий, которые у Палаты возникли к его работе.

По одной из версий, претензии к правозащитникам возникли после их громких заявлений в СМИ, саморекламу и острые высказывания о конкурентах, сообщает сайт OA.



Напомним, Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня 2020 года. Его внедорожник столкнулся с отечественной легковушкой в центре Москвы. От полученных травм водитель «Лады» Сергей Захаров скончался.

Семья Захарова настаивает на виновности актера, при этом в сети можно найти много видео, на которых актер разгуливает вокруг разбитой машины пьяным. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело, а он сам помещен под домашний арест. Сразу после ДТП актер раскаялся на всю страну, а потом поменял свою позицию.