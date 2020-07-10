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«Понимаю, почему так происходит»: Савичева нашла объяснение расставаниям Муцениеце и Асмус

Как отметила певица, она наслышана, что звездные пары в последнее время часто разводятся.

«Понимаю, почему так происходит»: Савичева нашла объяснение расставаниям Муцениеце и Асмус
Савичева рассказала, почему звезды разводятся/http://globallookpress.com/

Певица Юлия Савичева заявила, что у нее есть объяснение частым разводам звездных пар из мира шоу-бизнеса. Как известно, только за последнее время сразу несколько известных семей объявили о расставании. Среди них юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус, певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков, актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.

«Это печально, но я понимаю, почему так происходит. Переживая режим, люди, а особенно творческие личности, вынуждены ежедневно находиться рядом и заново узнавать друг друга в непростых обстоятельствах, когда пропадает возможность прогуляться до кинотеатра и сменить ракурс своих мыслей, или отправиться на работу и с головой погрузиться в дела, забыв о домашних проблемах».

Юлия Савичева

Как отметила Савичева, они с мужем музыкантом Александром Аршиновым переживали подобный этап в отношениях. И, как она отметила, вышли из него с честью. В те непростые годы звезда все время пропадала на гастролях или съемках, а супруг был в студии. По ее словам, незримая связь между ними в какой-то момент пропала.

Юлия поняла, что нужно что-то менять, иначе все закончится разводом. В итоге было принято решение заняться здоровьем, быть больше вместе и отложить творческую деятельность до лучших времен. Исполнительница покинула сцену.

Певица добавила, что людям, независимо звезды они или нет, необходимо беречь друг друга в непростые моменты, разговаривать о проблемах. По ее мнению, часто люди говорят, о чем угодно, но только не о самом важном, поэтому и расстаются, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Юлия Савичева в 2014 году вышла замуж за музыканта Александра Аршинова. Три года назад у них в семье родилась наследница Аня. Сейчас певица возобновила творческую деятельность, но, как она отмечала, старается больше времени быть со своей семьей.

Агата МуцениецеАлександр АршиновКристина АсмусНовости googleЮлия Савичева

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Агата МуцениецеАлександр АршиновКристина АсмусНовости googleЮлия Савичева
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