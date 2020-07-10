Свадьбе быть?: Дава отреагировал на похищение Бузовой в центре Москвы

Блогер и возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян отреагировал на похищение поющей ведущей. Напомним, накануне в Сети появилось видео, на котором к знаменитости во время прогулки по ночной Москве подскочили несколько мужчин восточной внешности: телеведущей набросили пакет на голову, а затем спрятали в машину. Кадры похищения практически сразу облетели интернет и вызвали панику среди поклонников. Вот уже 17 часов Ольга не выходит на связь с фолловерами.

Успели высказаться по поводу случившегося близкие Бузовой. Так, младшая сестра Анна заявила, что наступившее утро было для нее «немного нервным». Услышал вопрос о судьбе Ольги и гость программы на «Новом радио» Давид Манукян. Судя по реакции, молодого человека, об исчезновении возлюбленной он особо не переживает. Дава засмеялся, затем покраснел, а после и вовсе признался, что не может ничего сказать.

«Ну…возможно, да, похитили. Но, если честно, я не готов пока этот вопрос комментировать», — сказал он в прямом эфире «Русских перцев», продолжая поддерживать интригу.

Сразу после этой реплики многие люди утвердились в мысли, что Ольга в скором будущем станет официальной супругой Манукяна. Все знают давнюю традицию в восточных странах – прежде, чем женщина выходит замуж, должен произойти «обряд умыкания». Судя по всему, именно с ним и познакомилась звезда.