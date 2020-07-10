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«Я рыдала и билась в истериках»: Юлия Савичева вспомнила сотрудничество с Максимом Фадеевым

По словам исполнительницы, сейчас она благодарна всему, что он для нее сделал.

«Я рыдала и билась в истериках»: Юлия Савичева вспомнила сотрудничество с Максимом Фадеевым
Савичева рассказала о сотрудничестве с Фадеевым/http://globallookpress.com/

Певица Юлия Савичева вспомнила время, когда она сотрудничала с продюсером Максимом Фадеевым. Как известно, звезды из одного города – Кургана. Именно благодаря продюсеру она в свое время очутилась на «Фабрике звезд» и стала популярной исполнительницей.

По словам певицы, в ее жизни были непростые моменты, когда ей просто не хотелось выступать. Она не могла почувствовать себя настоящей женщиной. Она в то время безумно хотела ребенка.

«Я помню, как рыдала и билась в истериках. Именно тогда я позвонила Максу и умоляла отпустить меня и дать возможность заняться здоровьем и семьей. Я понимала, если сейчас не приму это решение — попаду в больницу выжатая, как лимон, с подорванным здоровьем и буду никому не нужна».

Юлия Савичева

Как отметила исполнительница, сейчас они с продюсером в нормальных отношениях. Для нее он всегда будет учителем. Она благодарна ему за все, что он для нее сделал в разные периоды ее жизни, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Юлия Савичева сейчас в браке с музыкантом Александром Аршиновым. Их дочери Ане совсем скоро, 14 июля, исполнится три годика.

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