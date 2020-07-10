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«Маме так будет лучше строить жизнь»: Ариадна Волочкова объяснила, почему не живет с балериной

Как известно, дочь танцовщицы проживает в центре столицы у своего отца, бизнесмена Игоря Вдовина.

«Маме так будет лучше строить жизнь»: Ариадна Волочкова объяснила, почему не живет с балериной
Дочь Волочковой рассказала, почему не живет с мамой/https://www.instagram.com/volochkova_art/

Дочь балерины Анастасии Волочковой, четырнадцатилетняя Ариадна, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему предпочитает жить в центре Москвы с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, а не с мамой в особняке на Новой Риге.

«Центр — это гораздо удобнее. Когда я перешла в новую школу, то мне приходилось вставать в шесть утра. В 6:50 я уже выезжала. Из Новой Риги, где расположен особняк мамы, надо выезжать раньше. Я в итоге часто застревала в дороге в пробках на час-полтора. Было очень тяжело совмещать это все с тренировками, с другими увлечениями. Может, маме так будет лучше строить свою жизнь».

Ариадна Волочкова

Как сказала Ариадна Волочкова, жить с папой ей нравится. «Я одинаково сильно люблю и маму, и папу. Они мои родные люди. От смены места жительства ничего не меняется, абсолютно. Я, конечно, переживаю, что мама и папа не дружат между собой. Мне некомфортно. У родителей бывают непредвиденные обстоятельства, и мне неприятно, но если решать вопросы по-настоящему, то надо решать проблему с тем человеком, с которым хочешь поговорить», — заметила девушка.

Отметим, что свою единственную дочь балерина родила в 2005 году от бизнесмена Игоря Вдовина. Вскоре после рождения ребенка они с супругом расстались и стали врагами. Танцовщица уверяет, что супруг остался ей должен три миллиона долларов.

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Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиАриадна Волочковадети звездИгорь ВдовинНовости googleПрограмма "Судьба человека"
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