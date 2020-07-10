«Я живу ради формулы острых ощущений»: красавица-дочь Климовой запечатлелась с букетом

Старшая дочь актрисы Екатерины Климовой, Елизавета Хорошилова, которой в этом году исполнилось 18 лет, в Instagram опубликовала красивый кадр. На фотографии она запечатлена с букетом шикарных пионов. Девушка на снимке в темных очках. Она сидит в дорогом автомобиле.

«Я живу ради формулы острых ощущений», — заявила Елизавета Хорошилова.

В комментариях пользователи пришли в полный восторг от девушки. «Самая красивая Лиза», «Лиза, ты просто офигенная», «Настоящая фея. Хрупкая, легкая и такая воздушная».

Отметим, что не так давно Екатерина Климова рассказывала о своей дочери. Елизавета не захотела пойти по стопам матери и стать актрисой. Она будет поступать на факультет журналистки. Климова одобрила выбор дочери.

Напомним, что дочь у звезды родилась в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Кроме нее, у актрисы еще трое детей. Два сына от актера Игоря Петренко и дочь от актера Гелы Месхи.