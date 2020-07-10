Венцеслав Венгржановский из «Дома-2» помирился со своей неадекватной супругой

По словам бывшего участника проекта, изначально он не верил, что они смогут с женой переступить через обиды.

Бывший участник проекта «Дом-2» Венцеслав Венгржановский помирился со своей неадекватной женой Дарьей. Как известно, разлад с девушкой у него произошел прямо во время свадьбы. На пороге в какой-то момент появилась его любовница Лера и заявила, что беременна от Венгржановского. В итоге Дарья убежала прямо с банкета.

Как сказал бывший участник телестройки, изначально он не верил, что супруга сможет его простить. Однако им удалось мирно побеседовать и забыть былые обиды. Что касается ребенка от Леры, то решение, как поступить, он примет позже.

«Мы с мужем помирились. Когда есть любовь, можно простить все. Я не очень уравновешенный человек, могу пороть горячку, но поставить точку в отношениях можно всегда, а заново построить — редко. Это послание всем женщинам».

Дарья Венгржановская

Напомним, что ранее супруга Венгржановского себе места не находила после предательства мужа. Девушка вела себя просто неадекватно. Ее супруг боялся за ее жизнь. Она даже хотела наложить на себя руки, но в какой-то момент все-таки одумалась, сообщает «СтарХит».