«Она моя жизнь»: Владимир Яглыч поделился редким снимком трехлетней дочери от Паперной

Как отметил актер, его наследница словно знамя, с которым он идет вперед.

Актер Владимир Яглыч в Instagram тепло поздравил с днем рождения свою дочь Еву. Девочке исполнилось три годика. Он разместил их совместный кадр. На фотографии популярный актер держит наследницу на руках. Девочка, надо признать, как две капли воды похожа на своего отца.

«Она моя жизнь. Мое знамя, с которым я иду вперед». Владимир Яглыч

«Ева Владимировна, с днем рождения», «Как же она сильно на вас похожа», «Как мило. Какая красота. Сразу видно, что папина дочка», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Владимир Яглыч в 2015 году начал встречаться с актрисой Антониной Паперной. Она, кстати, родилась в актерской семье. Ее родители — известные украинские актеры Ольга Сумская и Евгений Паперный.

В июле 2017 года на свет появилась дочь звезд. В апреле этого года Яглыч и Паперная стали родителями во второй раз. Ранее, как известно, актер состоял в браке с известной актрисой Светланой Ходченковой. Детей у них в союзе не родилось. Пара рассталась в 2010 году.