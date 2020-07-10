«У Пугачевой есть семейный склеп, а у меня нет?»: Солнцев высказался о выборе места для могилы жены

Шоумен прикупил не так давно участок под погост в Брянской области.

Фрик Гоген Солнцев, который не так давно купил место под погост для пожилой жены Екатерины Терешкович в Брянской области, объяснил, почему сделал именно такой выбор. По его словам, супруга была не против приобретения местечка на кладбище заранее. Правда, она считала, что он старается для себя.

«Почему у Пугачевой есть склеп семейный, а у меня нет? – заявила мне Катя. – Чем я хуже Примадонны? Меня тоже знает каждая собака в России». Что сказать: крыша поехала у нее, раз сравнивает себя с великой Аллой Борисовной!» Гоген Солнцев

По словам фрика, всего им куплено место под две могилы. Во второй будет лежать, как он считает, его подруга Лида. Ее не без оснований считают любовницей Солнцева. Женщинам он сказал, что купил место на кладбище для себя, чтобы их не шокировать.

Интересно, что изначально Терешкович хотела, чтобы ее похоронили около певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище. Шоумен сказал, что таких денег у него нет. Тогда она пожелала покоиться рядом с родными актрисы Анастасии Заворотнюк в Крекшино. Но и эту идею Гоген, что называется, зарубил, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович постоянно ходят в последние годы на ток-шоу. Многие считают, что их брак ненастоящий. Якобы они просто пиарятся и зарабатывают на своих отношениях деньги.