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Сергей Лазарев ответил на слухи о романе с Малиновским, появившись с эффектной блондинкой

Музыкант посоветовал «говносайтикам» перо не выписать.

Сергей Лазарев ответил на слухи о романе с Малиновским, появившись с эффектной блондинкой
Лазарев ответил на слухи о романе с Малиновским/http://globallookpress.com/

Певец Сергей Лазарев, который, по слухам, поселился в одном номере отеля в Сочи со своим другом, криптомиллионером Алексом Малиновским, в сторис Instagram ответил на слухи, что у него с молодым человеком не просто дружеские отношения. Он появился на кадрах с эффектной блондинкой, которая отдыхает вместе с ними.

Сергей Лазарев с подругой. Фото
Лазарев ответил на слухи о романе с Малиновским/https://www.instagram.com/lazarevsergey/

«Пока всякие различные желтые говносайтики и телеграм-каналы судачат, кто с кем спит, мы наслаждаемся нашим отдыхом. Мы отмечаем день рождения друзей — Саши и Гриши Малиновских. Но я думаю, что после сегодняшнего вечера у вас, говносайтики, добавится работы. Будете писать, писать, писать. Смотрите — перо не выпишите».

Сергей Лазарев

Отметим, что некоторые СМИ и телеграм-каналы считают, что Малиновский и Лазарев уже несколько лет вместе. В прошлом году они, к примеру, вместе отдыхали в США. Правда, совместных фотографий оттуда они не выкладывали, боясь, видимо, слухов.

Напомним, что у Сергея Лазарева двое детей. Кто мать его сына и дочери — неизвестно. Музыкант не любит делиться подробностями личной жизни.

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