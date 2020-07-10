Сергей Лазарев ответил на слухи о романе с Малиновским, появившись с эффектной блондинкой

Певец Сергей Лазарев, который, по слухам, поселился в одном номере отеля в Сочи со своим другом, криптомиллионером Алексом Малиновским, в сторис Instagram ответил на слухи, что у него с молодым человеком не просто дружеские отношения. Он появился на кадрах с эффектной блондинкой, которая отдыхает вместе с ними.

«Пока всякие различные желтые говносайтики и телеграм-каналы судачат, кто с кем спит, мы наслаждаемся нашим отдыхом. Мы отмечаем день рождения друзей — Саши и Гриши Малиновских. Но я думаю, что после сегодняшнего вечера у вас, говносайтики, добавится работы. Будете писать, писать, писать. Смотрите — перо не выпишите». Сергей Лазарев

Отметим, что некоторые СМИ и телеграм-каналы считают, что Малиновский и Лазарев уже несколько лет вместе. В прошлом году они, к примеру, вместе отдыхали в США. Правда, совместных фотографий оттуда они не выкладывали, боясь, видимо, слухов.

больше по теме СМИ: Сергей Лазарев поселился в одном номере в Сочи со своим другом Алексом Малиновским Молодым людям уже несколько лет журналисты упорно приписывают роман.

Напомним, что у Сергея Лазарева двое детей. Кто мать его сына и дочери — неизвестно. Музыкант не любит делиться подробностями личной жизни.