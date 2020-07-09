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Адвокат Шукшиной: «Лидия Николаевна хочет понять природу поступков мужа»

По словам Юлии Вербицкой-Линник, суды вокруг квартиры актрисы в Новой Москве, записанной на помощника Алибасова, впереди.

Адвокат Шукшиной: «Лидия Николаевна хочет понять природу поступков мужа»
За квартиру Федосеевой-Шукшиной идет настоящая война/http://globallookpress.com/

Адвокат семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что ситуация вокруг квартиры актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве крайне запутанная.

«В настоящее время сделка оспаривается в судебном порядке. Нами уже подан иск. Все наши доводы изложены в исковом заявлении. У Лидии Николаевны есть масса вопросов частного характера к Бари Каримовичу в связи с этой сделкой. Но мы должны понимать, что конечным получателем квартиры является даже не Алибасов и не его сын, а помощник продюсера Сергей Моцарь. Он, возможно, видел проблемы со здоровьем у Алибасова и этим воспользовался».

Юлия Вербицкая-Линник

Как отметила Вербицкая-Линник, новый собственник жилья никому ничего возвращать не собирается. «Если Бари Алибасов ищет врагов, то ему надо оглядеться вокруг своего окружения. Последние, кто подходят на эту роль, — семья Шукшиных. Моцарь формально сейчас собственник этой квартиры. Он ей распоряжается. У него есть ключи от нее. Он только делает вид, что ни при чем. Лидия Федосеева-Шукшина живет сейчас на улице Бочкова. Причем половина этой квартира записана на Ольгу, а вторая половина на внучку — Анну Шукшину. Лидию Николаевну все это угнетает. Она хочет объясниться с мужем. Понять природу его поступков», — сказала адвокат семьи Шукшиных.

Напомним, что сейчас в суде рассматривается иск со стороны Лидии Николаевны к стороне Алибасова по поводу квартиры в Новой Москве. Несколько месяцев назад актриса подписала некую дарственную, по которой жилье перешло мужу. Но теперь, как выяснилось, апартаментами владеет его помощник Сергей Моцарь.

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