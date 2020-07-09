Евгения Медведева начала тренировки в ЦСКА и повстречалась на льду с Екатериной Бобровой

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгения Медведева начала свои тренировки в Москве. В Instagram спортсменки появился совместный кадр вместе с олимпийской чемпионкой Сочи в танцах на льду в командных соревнованиях Екатериной Бобровой.

«Мы рады, что мы встретились», — заявила Евгения Медведева на совместной фотографии с подругой.

Отметим, что в столице фигуристка проводит занятия под руководством заслуженного тренера России Елены Буяновой в школе ЦСКА. Российская спортсменка из-за пандемии и закрытия границ пока не имеет возможности уехать в канадский Торонто к своему тренеру Брайану Орсеру.

больше по теме Евгения Медведева на время пандемии вынужденно сменила тренера Российская фигуристка будет заниматься в ближайшее время под руководством Елены Буяновой.

Напомним, что наша фигуристка в конце июня вернулась в Россию из Японии. В Страну восходящего солнца она отправилась еще в апреле, чтобы принять участие в ледовом шоу. Но его в итоге отменили. Уехать обратно в Северную Америку Медведева уже не смогла из-за закрытия границ.