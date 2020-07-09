«Утешился»: муж Гагариной на фоне новостей о разводе приобрел роскошный Maserati

Похоже, что мужчина не бедствует без заработков благоверной.

Страсти вокруг отношений Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова не утихают до сих пор. Слухи о том, что они расстались, поползли давно, потом появились подтверждения.

Знакомые признались, что в звездной семье действительно разлад, а фотограф, устав от бесконечных комментариев все-таки признался, да, они и правда разъехались. Вот только официального расторжения брака пока не было.

Любопытно, что приятели звездной пары, которые соглашались общаться со СМИ по поводу отношений четы, в числе причин разлада супругов называли большую успешность Гагариной по сравнению с Исхаковым. Возможно, чтобы доказать обратное, а может быть, и без всякой причины мужчина приобрел дорогой автомобиль Maserati и поспешил показать его в личном блоге. Самые скромные авто этой марки стоят не меньше 5,5 млн рублей.

«Я, конечно, рискую огрести, но в мужском Instagram вполне могут иметь место тачки. Кто не согласен — тот мне не друг», — подписал обнародованный кадр муж певицы.

Впрочем, резкой критики не последовало. В основном фолловеры порадовались за мужчину и его финансовые возможности. Но кое-кто решил, что Дмитрий пытается дорогой покупкой сгладить ощущение несчастья от расставания с женой.