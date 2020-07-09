Фотограф Пугачевой поделился снимками молодой Королевой на концерте в Киеве и Вайкуле

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин поделился в Instagram очередными редкими снимками звезд эстрады. На этот раз он показал, как выглядели в молодости «русалка» Наташа Королева и латвийская исполнительница Лайма Вайкуле.

«Кто-то очень просил показать молодую Наташу Королеву! Пожалуйста! Фото снято на ее сольном концерте в Киеве. В это время я снимал первый документальный фильм о вошедшей на звездный олимп звездочке!» Роман Родин

Вскоре Родин поделился снимком и Лаймы Вайкуле. Фотографии, как он отметил, больше двадцати лет.

«Раз ретро, значит, ретро! Лайма! Конец девяностых!» — написал фотограф.

больше по теме Личный фотограф Пугачевой поделился раритетным кадром Леонтьева и Крутого с волосами Роман Родин отыскал фотографию, которая была сделана в 1996 году в американском Лос-Анджелесе.

Роман Родин за последнее время опубликовал целую серию снимков из прошлого со звездами отечественной эстрады. Все они сделаны в девяностых годах. На его страничке, к примеру, можно увидеть певицу Аллу Пугачеву, ее тогдашнего супруга, поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, известных музыкантов Лолиту, Леонида Агутина, Валерия Леонтьева и некоторых других.