«Огненные леди»: Королева запечатлелась на редком фото с сестрой и мамой в ярко-красных нарядах

Наташа Королева обнародовала редкий снимок своей семьи в полном составе. В кадре предстали не только сын Архип с мужем Сергеем Глушко, но и мама Людмила Ивановна Порывай и родная сестра Ирина Осауленко.

Она старше своей знаменитой родственницы на пять лет и тоже является певицей, выступая под псевдонимом Руся. Кстати, ее тоже трудно назвать безызвестной, когда-то на Украине она была настоящей звездой, много выступала и в США. Но после рождения двух сыновей с особенностями развития женщине фактически пришлось попрощаться с карьерой артистки. Позже старший сын Ирины умер, но родилась здоровая девочка. В трудностях и радостях рядом с ней всегда была ее сестра Наташа и мама.

Глядя на снимок в Instagram Королевой сомнений в том, что эта семья дружна – не возникает. Их глаза светятся теплом и счастьем, а женщины даже потрудились одеться для семейного вечера и удачной фотосессии в одном стиле, отдав предпочтение красному цвету.