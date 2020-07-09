Ефим Шифрин попросил не называть себя «аншлаговским артистом»

Как отметил юморист, в последний раз он снялся в этой программе 20 лет назад.

Юморист Ефим Шифрин в Instagram выразил недоумение, почему многие пользователи в соцсетях и его друзья продолжают считать его «аншлаговским артистом». По его словам, к этой передаче он не имеет никакого отношения уже 20 лет.

«Когда сейчас, спустя ровно двадцать лет после того, как я последний раз снялся в этой программе, читаю о себе: «Аншлаговский артист», я не могу не вспомнить того несчастного горца, который однажды пукнул на свадьбе, ушел от стыда еще выше в горы, а спустившись оттуда через двадцать лет, услышал в ответ на свой вопрос, что произошло за двадцать в его родном селении: «Ничего особенного после того, как один чудак двадцать лет назад пукнул на свадьбе…» Ефим Шифрин

Кроме того, Шифрин поделился на своей страничке редким кадром. На снимке можно увидеть звезд «Аншлага». Кроме самого Шифрина, здесь бессменная ведущая программы Регина Дубовицкая, юмориста Клара Новикова и покойный губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Он, напомним, трагически погиб в ДТП в 2005 году под Бийском.

Напомним, что программа «Аншлаг» впервые вышла на экраны в 1987 году и на протяжении долгих лет была любима зрителями. Сейчас выпуски выходят крайне редко. Всего лишь по 6–7 программ в год.