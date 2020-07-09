СМИ: Сергей Лазарев поселился в одном номере в Сочи со своим другом Алексом Малиновским

Певец Сергей Лазарев поселился на отдыхе в Сочи, как утверждают некоторые телеграм-каналы, со своим другом криптомиллионером Алексом Малиновским. По слухам, пара вместе уже больше года. Молодые люди часто выкладывают снимки из одних мест, что и послужило поводом для сплетен.

Интересно, что прошлое лето Лазарев и Малиновский провели вместе в США, не показывая при этом друг друга в своих социальных сетях. Однако их выдавали снимки, которые были сделаны в одинаковых местах.

За последнее время «сладкая парочка» в Сочи веселилась на яхте, где они, к примеру, вместе совершали прыжки в Черное море. Также они на южном курорте танцуют и поют, сообщает телеграм-канал «Курятник».

Отметим, что накануне брат-близнец Малиновского Григорий отмечал, как собственно и сам Алекс, день рождения. В сторис Instagram молодой человек поделился снимками с торжества. На кадрах братья целуются. Любопытно, что некоторые телеграм-каналы посчитали, будто бы целуются Лазарев и Малиновский. Однако это не так. Просто друг Сергея Лазарева очень тепло поздравил с днем рождения своего братишку.

Напомним, что у Лазарева двое детей. В 2014 году родился сын Никита, а в 2019-м дочь Анна. Кто мать детей, до сих пор неизвестно.