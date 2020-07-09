Игорь Саруханов опубликовал редкий кадр молодой жены-художницы и двух дочек

Певец Игорь Саруханов в Instagram тепло поздравил всех своих подписчиков с Днем семьи, любви и верности. Как отметил исполнитель, семья – это самое важное, что есть в жизни любого человека.

«Друзья, поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Семья — это то, что дает нам силы, поддержку и понимание. То, что не купишь ни за какие сокровища мира. Цените близких, любите родных и берегите их. Счастья, добра и вечной взаимности!»

Игорь Саруханов

«Игорь, с праздником вас и вашу семью! Счастья, здоровья, любви, мира», «Игорь, у вас прекрасная семья и дети. Мы вас очень любим», — отметили в комментариях пользователи.

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Отметим, что шестой женой 64-летнего Игоря Саруханова является член Союза художников России Татьяна Саруханова. Она младше музыканта на 19 лет. От него она в 2008 году родила дочь Любовь. В 2015 году на свет появилась их вторая наследница Розалия. Саруханов не раз подчеркивал в беседах с журналистами, что дети — самая главная победа в его жизни.