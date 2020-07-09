«Рост 164 сантиметра, глаза зеленые»: Татьяна Арнтгольц ответила на вопросы подписчиков

Как заявила звезда, самое главное для нее в жизни – семья.

Актриса Татьяна Арнтгольц в Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Ответы она опубликовала в сторис.

Звезда отметила, что у нее, как и у всех людей, есть свои недостатки. Правда, называть их она не стала. Сейчас есть готовые проекты с ее участием, когда они выйдут – определит канал.

Высказалась звезда и о том, чем занималась на карантине: «Пару дней назад посмотрела «Бесславные ублюдки». Восторг! Помню каждую свою роль. Это отдельная страница моей жизни. Самое главное в жизни – семья. На карантине все время была с семьей. Моя дочь — лучше всех. Самое большой чудо – рождение дочери».

Также Арнтгольц ответила на еще несколько личных вопросов.

«Рост 164 сантиметра, глаза зеленые. Люблю бумажные книги. Электронные не катят. В Калининграде стараемся бывать с сестрой 2-3 раза в год. Не жалею, что ранее обрезала волосы. Давно хотела это сделать», — сказала она.

Татьяна Арнтгольц – популярная актриса. В 2008 году она вышла замуж за актера Ивана Жидкова. Через год родилась их дочь Маша. В 2013 году пара развелась. С 2018 года звезда вместе с актером Марком Богатыревым.