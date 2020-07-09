«Сестренки»: Екатерина Гордеева поделилась редким снимком с дочками от Гринькова и Кулика

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Гордеева в Instagram поделилась редкими кадрами со своими дочками. На фотографии она с наследницами сидит в автомобиле. Девушки буквально светятся от счастья вместе со своей знаменитой родительницей.

В комментариях многие пользователи выразили свой восторг. «Сестренки», «Как же вам повезло, девочки. У вас такая молодая и озорная мама», «Посмотрю на вас, Екатерина. Вы сейчас не такая, как мы вас полюбили. Внешне сильно изменились. Другой человек. Не изменилась улыбка. Но любовь к вам не проходит. Мы по-прежнему любим и уважаем вас. Вы по-прежнему красавица! Позитивная», — написали люди.

Напомним, что две свои победы на Олимпиадах в канадском Калгари и норвежском Лиллехамере Екатерина Гордеева одержала вместе со своим первым мужем Сергеем Гриньковым. Их дочь Дарья появилась на свет в 1992 году. В 1995 году Гриньков умер от обширного инфаркта прямо во время тренировки.

В 2001 году Гордеева вышла замуж за олимпийского чемпиона Илью Кулика. В 2002 году у них родилась дочь Елизавета. В этом году девушке исполнилось 18 лет.