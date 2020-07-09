«Он это понимает»: Мария Машкова призналась, что полгода не видит мужа-пианиста

Актриса Мария Машкова в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Как известно, дочь режиссера Владимира Машкова замужем за пианистом Александром Слободяником – младшим. От него она родила двух дочерей. Семья большую часть времени живет в Америке. Один из вопросов пользователей был как раз про мужа и жизнь с пианистом.

«Замуж вышла за парня, который с 14 лет живет в Америке. С ним первый раз Нью-Йорк и увидела. Сама бы вряд ли решилась. Но для меня важно, что полгода я провожу в России. Он это понимает». Мария Машкова

Как отметила актриса, ее дочери до школы объездили с ней пол-России.

«Сейчас сложнее, но мне бы очень хотелось, чтобы они ходили в Америке в русскую школу», — сказала звезда.

Также актриса призналась, что самый любимый для нее сериал с ее участием — «Не родись красивой».

«Стеснялась, что папа — крутой артист, а я в сериале снимаюсь. Но я получила прекрасный опыт и благодарна всем, кто со мной работал», — заметила она.

Также актриса ответила на один из вопросов о своем отце. Пользователь спросил, правда ли, что ее папа — актер.

«Да. Мой папа — актер. Зовут Володенькой», — пошутила Машкова.

Напомним, что Мария Машкова и Александр Слободяник – младший поженились в сентябре 2009 года. Их старшей дочери Стефании десять лет, а младшей Александре — восемь.