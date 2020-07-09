Книжный бестлессер «Первому игроку приготовиться» вскоре получит продолжение

Писатель Эрнест Клайн готовит к выпуску продолжение своего культового романа «Первому игроку приготовиться». Уже осенью этого года на прилавках книжных магазинов появится новая его работа. Над названием нового проекта автор думал не особо долго, так что ждем книгу «Второму игроку приготовиться».

Сиквел выйдет прежде всего в США уже 24 ноября и станет продолжением романа 2011 года «Первому игроку приготовиться». Книга стала стал бестселлером, а на ее основе Стивен Спилберг снял одноименный фильм.

Сюжет проекта рассказывает о мире далекого будущего, где большинство людей предпочитают закрывать глаза на унылую реальность, а все свободное время проводить в виртуальном «Оазисе».

При бюджете в 175 миллионов долларов картина собрала в прокате почти 600 миллионов. О сюжете продолжения пока ничего не известно, но если судить по названию, читателей ждет логичное развитие истории из первой книги, а, возможно, даже встреча со старыми персонажами, пишет The Hollywood Reporter.