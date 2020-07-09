«Чего расшумелись?»: Арзамасова обрушилась на хейтеров, обсуждающих ее роман с Авербухом

Новость о том, что звезда «Папиных дочек» 25-летняя Лиза Арзамасова встречается с 46-летним фигуристом Ильей Авербухом, была воспринята неоднозначно. Сеть буквально взорвалась как от злобных комментариев, так и от пожеланий паре счастья.

Любопытно при этом, что бывшая супруга спортсмена Ирина Лобачева восприняла известие в позитивном ключе, заметив, что наконец-то у ее экс-благоверного появилась «нормальная» девушка, дескать, раньше были в основном однодневки. Единственное, чего она опасается, — это реакции сына, которому, к слову, скоро 17 лет. Фигуристка считает, что парень не рад роману отца.

Судя по всему, Арзамасова порядком устала читать обсуждения своей личной жизни как в комментариях своего блога, так и в изданиях различного рода. И обратилась с длинным посланием к своим подписчикам.

«Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я — все та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз… И критику, и «рекомендации», и советы о том, что мне «нужно», и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи. Вопрос у меня серьезный: чего случилось-то в нашем королевстве???» — возмутилась девушка.

Она напомнила, что у каждого человека есть своя личная жизнь, и она — не исключение. Девушка не стала отказываться от отношений с Ильей Авербухом, но еще раз подчеркнула, что не хочет пока говорить о них публично.