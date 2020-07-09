Елена Север отыскала в архивах снимок со своей свадьбы с бизнесменом Владимиром Киселевым

Певица поздравила своих родных с днем семьи, любви и верности.

Певица Елена Север в Instagram разместила архивные кадры. На одном из снимков она запечатлена неизвестным фотографом в ЗАГСе вместе со своим супругом, бизнесменом и продюсером Владимиром Киселевым. На второй фотографии, которая была сделана уже несколько лет спустя, можно увидеть их маленьких наследников. Сыновей Юрия и Владимира.

«Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости. Писатель Эмиль Золя. С днем семьи, любви и верности». Елена Север

«Какие же вы классные. Любим вас», «Какие шикарные волосы. Лена, вы просто красотка», «Какие раньше красивые были наряды. Все было по-настоящему», — отметили в комментариях пользователи.

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Отметим, что 47-летняя Елена Север на 21 год младше своего супруга. Их сыновья сегодня достаточно известные исполнители. На сцене они выступают под псевдонимами ЮрКисс и ВладиМир. Старшему сыну Елены Север в этом году исполнится 23 года, а младшему сейчас 20 лет.