Личный фотограф Пугачевой поделился раритетным кадром Леонтьева и Крутого с волосами

Роман Родин отыскал фотографию, которая была сделана в 1996 году в американском Лос-Анджелесе.

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился очередным раритетным кадром из прошлого. На фотографии можно увидеть музыканта Валерия Леонтьева и композитора Игоря Крутого. Причем продюсер еще запечатлен с волосами. Сейчас, как известно, он полностью лысый.

«Завершая день, покажу еще одну мою фотографию с Леонтьевым и Крутым! Это 1996 год. Лос-Анджелес». Роман Родин

«Очень круто, Роман», «Ждем новых снимков со звездами от вас», — заметили пользователи.

больше по теме Личный фотограф Пугачевой поделился кадром загорающих на крыле самолета Королевой и Агутина Раритетный кадр был сделан в далеком 1996 году.

Добавим, что ранее Роман Родин уже публиковал на своей страничке раритетные кадры. К примеру, на одной из фотографий можно было увидеть певицу Наташу Королеву и музыканта Леонида Агутина. Причем звезды в этот момент загорали на крыле самолета. Кадр был сделан в 1996 году, когда исполнители летали по городам страны и выступали в поддержку предвыборной кампании президента России Бориса Ельцина.