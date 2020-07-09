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Звездный гость

Личный фотограф Пугачевой поделился раритетным кадром Леонтьева и Крутого с волосами

Роман Родин отыскал фотографию, которая была сделана в 1996 году в американском Лос-Анджелесе.

Личный фотограф Пугачевой поделился раритетным кадром Леонтьева и Крутого с волосами
Фотограф Пугачевой показал, как выглядел Крутой с волосами/http://globallookpress.com/

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился очередным раритетным кадром из прошлого. На фотографии можно увидеть музыканта Валерия Леонтьева и композитора Игоря Крутого. Причем продюсер еще запечатлен с волосами. Сейчас, как известно, он полностью лысый.

«Завершая день, покажу еще одну мою фотографию с Леонтьевым и Крутым! Это 1996 год. Лос-Анджелес».

Роман Родин

«Очень круто, Роман», «Ждем новых снимков со звездами от вас», — заметили пользователи.

Добавим, что ранее Роман Родин уже публиковал на своей страничке раритетные кадры. К примеру, на одной из фотографий можно было увидеть певицу Наташу Королеву и музыканта Леонида Агутина. Причем звезды в этот момент загорали на крыле самолета. Кадр был сделан в 1996 году, когда исполнители летали по городам страны и выступали в поддержку предвыборной кампании президента России Бориса Ельцина.

Тэги

Алла ПугачеваВалерий ЛеонтьевИгорь КрутойЛос-АнджелесРоман Родин
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