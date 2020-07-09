«Ходят толпой с канала на канал и занимаются ерундой»: Юрий Лоза раскритиковал КВН

Как отметил музыкант, эта игра «вышибла» в разное время из экономики тысячи студентов.

Певец Юрий Лоза нелестно отозвался о КВН. Эта игра, как он считает, «вышибла» из экономики в разные годы тысячи студентов. По его мнению, после вузов из-за занятости в КВН молодые люди вышли на рынок труда, но предстали на нем недоученными инженерами. Если бы они хорошо учились и не отвлекались на КВН, то могли бы сейчас строить мосты и делать массу других полезных вещей.

«Ходят толпой с канала на канал, как-то шутят и занимаются полной ерундой». Юрий Лоза

Как сказал певец, Америка, которая мигом подбирает все самое интересное в мире, на КВН даже не обернулась. Все потому, что американские вузы никогда не станут гордиться недоученными студентами. В российских же вузах портреты кавээнщиков красуются на самом видном месте. Лоза заметил, что эти люди на самом деле позор для учебных заведений и их надо клеймить, а не боготворить.

Лоза добавил, что юмором все-таки должны заниматься профессионалы. Необходимо идти учиться в соответствующие вузы, чтобы веселить народ. Наши же студенты, как он заметил, пишут песни и не знают при этом, как их правильно писать. Кавээнщиков он назвал недоучками, сообщает «Вечерняя Москва».

Напомним, Юрий Лоза – популярный эстрадный исполнитель, который известен своими резкими высказываниями на самые разные темы. Многие музыканты считают его «сбитым летчиком». По их мнению, резкими высказываниями он пытается сохранить свою былую популярность, от которой сегодня, как они думают, не осталось и следа.