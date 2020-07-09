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Звездный гость

Гарик Харламов отметил расставание с Кристиной Асмус вечеринкой до четырех утра в караоке-клубе

Телеведущий порадовал своих друзей игрой на гитаре.

Гарик Харламов отметил расставание с Кристиной Асмус вечеринкой до четырех утра в караоке-клубе
Харламов закатил вечеринку в караоке-клубе/http://globallookpress.com/

Юморист Гарик Харламов закатил грандиозную вечеринку в одном из караоке-клубов столицы для своих друзей. Не так давно у шоумена завершились съемки в одном из проектов. Харламов решил отметить это событие в самом центре Москвы на Новом Арбате.

Как рассказали в заведении, в данном ресторане юморист — частый гость. Он прекрасно знаком с хозяином заведения. Во время вечеринки он пошутил, что не только отмечает окончание съемок, но и свой предстоящий развод. Любопытно, что для всех приглашенных он играл в этот вечер на гитаре. Тусовка в итоге затянулась до четырех часов утра.

Весь персонал заведения, конечно, интересовало, с кем покинет вечеринку Харламов. В зале, когда он собрался на выход, сидели несколько малоизвестных актрис, но юморист в итоге ушел один, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус не так давно объявили о разводе. Вместе они были на протяжении восьми лет. В браке у них родилась дочь.

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