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«Нас не понять, за нами не угнаться!»: Настя Ивлеева тепло поздравила Элджея с днем рождения

Известному рэперу исполнилось 26 лет.

«Нас не понять, за нами не угнаться!»: Настя Ивлеева тепло поздравила Элджея с днем рождения
Ивлеева поздравила Элджея с днем рождения/http://globallookpress.com/

Телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева в соцсетях нежно поздравила с днем рождения своего супруга — рэпера Элджея. Ему исполнилось 26 лет.

Как отметила телеведущая, они с мужем выше всех земных забот и всяческих правил, как правильно надо жить. По словам Ивлеевой, они с Элджеем — некая отдельная планета. Она без ума от своего любимого человека, которого боготворит.

Настя Ивлеева и Элджей. Фото
Анастасия Ивлеева и Элджей. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

«Нас не понять, за нами не угнаться! Люблю навсегда! Помни, что ты самый талантливый парень на моей памяти, ты можешь больше. Твоя бомбита».

Настя Ивлеева

Отметим, что о романе Ивлеевой и Элджея стало известно в 2018 году. В сентябре 2019 года они расписались. Совместных детей у пары пока нет, но при этом Ивлеева подчеркивала, что была бы не против в будущем обзавестись наследником.

Ранее Настя Ивлеева встречалась с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. Их роман длился на протяжении нескольких лет. В октябре 2017 года пара рассталась.

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