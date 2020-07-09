«Нас не понять, за нами не угнаться!»: Настя Ивлеева тепло поздравила Элджея с днем рождения

Телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева в соцсетях нежно поздравила с днем рождения своего супруга — рэпера Элджея. Ему исполнилось 26 лет.

Как отметила телеведущая, они с мужем выше всех земных забот и всяческих правил, как правильно надо жить. По словам Ивлеевой, они с Элджеем — некая отдельная планета. Она без ума от своего любимого человека, которого боготворит.

«Нас не понять, за нами не угнаться! Люблю навсегда! Помни, что ты самый талантливый парень на моей памяти, ты можешь больше. Твоя бомбита». Настя Ивлеева

Отметим, что о романе Ивлеевой и Элджея стало известно в 2018 году. В сентябре 2019 года они расписались. Совместных детей у пары пока нет, но при этом Ивлеева подчеркивала, что была бы не против в будущем обзавестись наследником.

Ранее Настя Ивлеева встречалась с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. Их роман длился на протяжении нескольких лет. В октябре 2017 года пара рассталась.