«Благодарю судьбу»: Гузеева поздравила Мягкова с днем рождения снимком, где они мило целуются

Актриса и ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева очень тепло поздравила с 82-м днем рождения замечательного советского и российского актера Андрея Мягкова. Вместе они снялись много лет назад, в 1984 году, в картине режиссера Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Лента произвела фурор на советском телевидении. На опубликованном кадре из фильма, который отыскала в архивах актриса, Мягков и Гузеева мило целуются.

«С днем рождения, Андрей Васильевич! Благодарю судьбу». Лариса Гузеева

«Вдохновляют актеры фильма «Жестокий романс». Я с большим удовольствием смотрела этот фильм на одном дыхании», «Да, он славный дядька. Благодаря его жене выглядит лет на 15 моложе. Уважаю. И его самого и его жену», «С днем рождения Андрей Васильевич, классное поздравление. Только вы так можете, Лариса! Круто!» — отметили в комментариях пользователи.

Картина «Жестокий романс» была снята по мотивам пьесы писателя Александра Островского «Бесприданница», которую он написал в 1878 году. Это третья советская экранизация этого произведения. Главную роль в легендарной ленте сыграла Лариса Гузеева, для которой этот фильм стал дебютом в кино.