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«Обращайтесь к врачу»: Цымбалюк-Романовская отреагировала на свою «причастность» к смерти Заграевского

Некоторые зрители шоу заговорили, что пианистка якобы не ладила с художником.

«Обращайтесь к врачу»: Цымбалюк-Романовская отреагировала на свою «причастность» к смерти Заграевского
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото Global look press.

Неожиданная кончина эксперта программы «Пусть говорят», художника и писателя Сергея Заграевского имела большой резонанс. Мужчина умер от острой сердечной недостаточности, однако интернет-сочинители высказывали самые невероятные причины, включая некую причастность Виталины Цымбалюк-Романовской.

Острый на язык художник часто не давал спуску представителям отечественного шоу-бизнеса. Буквально за месяц до кончины он прошелся по Сергею Жигунову в программе НТВ «Ты не поверишь». После чего «гардемарин» и вовсе высказался о его возможной нетрадиционной ориентации.

Однако пользователи Сети решили вспомнить именно про скандал с бывшей женой Армена Джигарханяна, пишет «Собеседник». Сама же Цымбалюк так и не смогла освежить этот эпизод в своей памяти. По ее словам, она никогда не разговаривала с Заграевским вне стен телевизионной студии, как и с другими экспертами ток-шоу.

Пианистка заметила, что ей не интересны люди, которые находят себя в обсуждении чужой личной жизни.

«Лично мне нет никакого дела до судеб других. «Берегите себя и своих близких», как говорит мой любимый ведущий Андрей Малахов, и вовремя обращайтесь к врачу», — сказала она изданию.

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