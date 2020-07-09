«Обращайтесь к врачу»: Цымбалюк-Романовская отреагировала на свою «причастность» к смерти Заграевского

Некоторые зрители шоу заговорили, что пианистка якобы не ладила с художником.

Неожиданная кончина эксперта программы «Пусть говорят», художника и писателя Сергея Заграевского имела большой резонанс. Мужчина умер от острой сердечной недостаточности, однако интернет-сочинители высказывали самые невероятные причины, включая некую причастность Виталины Цымбалюк-Романовской.

Острый на язык художник часто не давал спуску представителям отечественного шоу-бизнеса. Буквально за месяц до кончины он прошелся по Сергею Жигунову в программе НТВ «Ты не поверишь». После чего «гардемарин» и вовсе высказался о его возможной нетрадиционной ориентации.

Однако пользователи Сети решили вспомнить именно про скандал с бывшей женой Армена Джигарханяна, пишет «Собеседник». Сама же Цымбалюк так и не смогла освежить этот эпизод в своей памяти. По ее словам, она никогда не разговаривала с Заграевским вне стен телевизионной студии, как и с другими экспертами ток-шоу.

Пианистка заметила, что ей не интересны люди, которые находят себя в обсуждении чужой личной жизни.