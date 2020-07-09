«Самые тяжелые моменты и самые счастливые»: Шубская поздравила Овечкина с кожаной свадьбой

Звездная пара уже три года вместе, и у них за это время на свет появились двое детей.

Модель Анастасия Шубская в Instagram очень нежно поздравила с днем свадьбы своего супруга хоккеиста Александра Овечкина. Пара вместе уже три года. Они отметили кожаную свадьбу.

«Три года прошло с этого волшебного дня! За это время столько всего произошло! Самые тяжелые моменты и самые счастливые! Спасибо, любимый, что всегда рядом! И, конечно, поздравляем всех с чудесным праздником — Днем семьи, любви и верности. Берегите и цените друг друга, ведь важнее семьи нет ничего в этой жизни». Анастасия Шубская

Отметим, что у пары сейчас двое детей — сыновья Сергей и Илья. Пара живет в США, в столице Америки — Вашингтоне. Именно за команду из этого города выступает прославленный российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли. Сейчас, кстати, он активно готовится к возобновлению сезона, который был прерван из-за пандемии.

Напомним, что мать Анастасии Шубской — актриса Вера Глаголева — ушла из жизни буквально через полтора месяца после того, как выдала замуж свою младшую дочь. Отцом девушки является олигарх Кирилл Шубский.