«Столько претензий к себе и другому»: Сихарулидзе объяснил, почему не женился на Бережной

Как отметил олимпийский чемпион, они слишком много времени проводили вместе.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему они со своей партнершей Еленой Бережной так и не смогли создать полноценную семью.

«Наверное, мы так много времени проводили вместе. И так все же сложно вместе кататься и работать. Столько переживаний, столько стрессов. Столько претензий к себе и другому. И столько было выплеснуто эмоций, что уже, наверное, как-то не до любви было. То, что мы дружбаны — это факт. И тогда были дружбаны. И сейчас, я надеюсь. Но уже отношения «мужчина-женщина» тут ни при чем. Это дружеская такая, братская тема». Антон Сихарулидзе

Отметим, что в 2009 году он стал крестным отцом первенца Бережной — Тристана. В августе 2011 года Сихарулидзе женился на Яне Лебедевой, дочери российского миллиардера Леонида Лебедева, но счастья в этом браке не обрел. Уже через два года они развелись.

Сейчас у Антона Сихарулидзе двое детей — сыновья Георгий и Виктор. Напомним, что с Бережной они выиграли Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.