«Жанна бы не уходила от мужа для хайпа»: подруга Фриске впервые обнародовала ее редкое отпускное фото

8 июля Жанне Фриске должно было исполниться 46 лет, певица скончалась от рака мозга после продолжительного и мучительного лечения. В Америке, где она тоже пыталась спасти свою жизнь, звезде помогала утроиться ее подруга Катя Цветкова. Бизнесвумен обычно остается вне светских хроник и публикаций в Сети, но на этот раз близкая приятельница любимицы публики решила выйти из тени.

В день рождения Жанны она впервые опубликовала в Сети снимок, сделанный в Геленджике. На нем девушка сидит рядом со счастливой звездой в ресторане. Кате подумалось, что если бы не болезнь, они бы могли точно так сейчас находиться за одним праздничным столом и праздновать именины Жанны.

Подруга вспомнила, какой была Фриске настоящей и искренней.

«Жанна бы не уходила от мужа для хайпа, не устраивала бы гивов для поднятия вовлеченности и не рекламировала бы прокладки/маски для активного/пассивного дохода… Все это глупо и смешно, если примерять эти термины к ней», — написала она в личном блоге.

Любопытно, что в это же время практически то же самое написал про нее в Instagram теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин.

«Ее всегда отличала яркая, заразительная, искренняя улыбка. Так улыбаться невозможно научить большинство обитательниц нынешнего шоу-бизнеса и эскорта с инстаграмом — им мешают мысли о деньгах. Да и надутые губехи давно утратили природную пластичность. Жанна была девочкой из последнего советского поколения, которому страна успела дать правильное воспитание. Этот стержень чувствовался в Жанне: даже в очень смелых сценических костюмах она сохраняла достоинство женщины. Да, танцы и примитивные песенки были ее работой, но она давала понять, что свою личность выставлять не продажу не станет», — вспомнил журналист.

Отметим, что гражданский муж Фриске — Дмитрий Шепелев — вообще отказался от каких-либо высказываний в адрес матери своего сына Платона в день ее рождения.