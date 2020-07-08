Звезда «Деффчонок» Таисия Вилкова впервые стала мамой

Актриса недавно вышла замуж за Семена Серзина. А теперь стало известно, что она родила первенца.

Таисия Вилкова — молодая и перспективная актриса. Она играет в театре, но известность ей принесла роль в сериале «Деффчонки» с Алексеем Воробьевым. Недавно девушка вышла замуж. Ее избранником стал 32-летний режиссер и актер из Санкт-Петербурга Семен Серзин. Несмотря на карантин, они сыграли свадьбу, а потом им пришлось провести время не на море, а дома в «медовой самоизоляции».

Как оказалось, Таисия надела свадебное платье будучи беременной. 8 июля стало известно, что она впервые стала мамой. Актриса родила девочку от своего супруга. Подробностей радостного события пока нет, так как влюбленные предпочли насладиться моментом и не комментировать произошедшее. Даже имя крохи пока тайна. Новостью о пополнении в семье поделилась режиссер Оксана Карас, подруга пары.

«Вчера у наших любимых друзей Семена Серзина и Таисии Вилковой родилась дочка! Огромное счастье и радость! Когда это случилось, Сеня как раз снимался у нас и быстро умчался со съемочной площадки — из Питера в Москву к своим принцессам», — написала она в социальных сетях.

Поклонники стали поздравлять влюбленных. 23-летняя Вилкова долгое время скрывала своего возлюбленного. Не исключено, что после родов она захочет взять паузу в карьере, чтобы насладиться материнством. Добавим, что об интересном положении актрисы долгое время не было известно. Девушка почти до последнего прятала округлившийся живот.