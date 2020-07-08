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Вся семья в сборе: Екатерина Волкова обнародовала редкий кадр с подросшей дочкой и мужем-танцором

Лиза стала больше походить на свою маму.

Вся семья в сборе: Екатерина Волкова обнародовала редкий кадр с подросшей дочкой и мужем-танцором
Екатерина Волкова. Фото Global look press.

Екатерина Волкова обнародовала редкое фото своей семьи в полном составе. Звезда «Ворониных» запечатлелась с мужем-танцором Андреем Карповым и 9-летней дочкой Елизаветой.

«С Днем семьи, любви и верности! Цените каждое мгновение, проведенное рядом с родными, ведь они самое главное, что у нас есть. Напоминаете им чаще, как сильно вы их любите, и помните, любые трудности преодолимы, пока вы дорожите друг другом!» — написала она в Instagram.

Волкова. Фото
Фото личного блога Екатерины Волковой: https://www.instagram.com/volkovihome/

Супруги женаты 10 лет, их роман был стремительным: после года отношений они уже приняли решение пожениться. Буквально через год в их семье прибыло: появилась наследница Лиза. Актриса не часто делится кадрами своей наследницы, поэтому фото вызвало оживленное обсуждение в Сети.

Многие заметили, что звездная чета выглядит очень гармонично, а девочка стала больше напоминать внешностью маму.

«Вы с Андреем отличная пара и у вас прекрасная дочка», «Дочка – копия тебя, Катя», «Лиза похожа на маму, хотя и от папы что-то есть», «Шикарная семья!», «Солнечная фотография, наполненная энергией тепла, доброты, нежности… Будьте счастливы!!!» — написали фолловеры.

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