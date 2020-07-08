Отец Анастасии Шубской будет вынужден выплатить 51 миллион рублей российскому бизнесмену

Отец модели Анастасии Шубской, олигарх и предприниматель Кирилл Шубский, будет вынужден выплатить 51 миллион рублей одному из российских бизнесменов. Такую сумму с него взыскал суд в пользу девелопера Дмитрия Бауськова.

Известный бизнесмен в свое время выступил поручителем по долгу строительной фирмы, а компания долгов не вернула. Девелопер Дмитрий Бауськов подал иск и потребовал с предпринимателя долг по договору поручительства — 52 миллиона рублей. Позже между бизнесменами было заключено мировое соглашение. Согласно ему, сумма сократилась на миллион. Остальные деньги Шубскому все же придется выплачивать, сообщает телеграм-канал Mash.

Отметим, что Кирилл Шубский — вдовец. Его супруга, актриса Вера Глаголева, умерла около трех лет назад. Дочь Шубского Анастасия замужем за известным хоккеистом Александром Овечкиным, который играет в НХЛ. Сейчас спортсмен готовится к возобновлению сезона. Он активно тренируется.

Кстати, у Шубского есть сын от гимнастки Светланы Хоркиной. Их роман случился в начале двухтысячных годов. В те годы предприниматель жил с Глаголевой, но мастерски скрывал отношения со звездой спортивной гимнастики. Долгие годы гимнастка не говорила, кто отец ее ребенка. Лишь в своей автобиографической книге она подробно рассказала об их романе.