«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Бережная объяснила, почему не вышла замуж за Сихарулидзе

По словам фигуристки, у каждого из них появились свои цели в жизни.

Бережная объяснила, почему не вышла замуж за Сихарулидзе
Бережная и Сихарулидзе так и не создали семью/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих отношениях с партнером Антоном Сихарулидзе. Одно время казалось, что они создадут семью, но этого в итоге не случилось.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Фото
Бережная и Сихарулидзе не смогли создать семью/Кадр из программы «Судьба человека»

«Наши отношения с Антоном завязались в Санкт-Петербурге. Именно он после тяжелой травмы, которую я получила с предыдущим партнером, вернул меня на лед. Я сразу понимала, что мы будем с ним кататься вместе. Уже на первом чемпионате мира мы заняли девятое место, а потом стали только выигрывать».

Елена Бережная

Как отметила Бережная, она думала, что они поженятся, но со временем все сошло на нет. «Наши отношения перешли в какой-то момент в родственные. У каждого из нас появились свои цели в жизни. Наши пути в какой-то момент просто разошлись. Антон пошел в депутаты Госдумы. Это, конечно, совсем другой мир. У меня тоже началась другая жизнь», — сказала спортсменка.

Напомним, что Бережная и Сихарулидзе выступали в парном катании. Они выиграли Олимпиаду в 2002 году в американском Солт-Лейк-Сити.

Тэги

Антон СихарулидзеЕлена БережнаяНовости googleПрограмма "Судьба человека"фигурное катание
Loading...