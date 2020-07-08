Бережная объяснила, почему не вышла замуж за Сихарулидзе

По словам фигуристки, у каждого из них появились свои цели в жизни.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих отношениях с партнером Антоном Сихарулидзе. Одно время казалось, что они создадут семью, но этого в итоге не случилось.

«Наши отношения с Антоном завязались в Санкт-Петербурге. Именно он после тяжелой травмы, которую я получила с предыдущим партнером, вернул меня на лед. Я сразу понимала, что мы будем с ним кататься вместе. Уже на первом чемпионате мира мы заняли девятое место, а потом стали только выигрывать».

Елена Бережная

Как отметила Бережная, она думала, что они поженятся, но со временем все сошло на нет. «Наши отношения перешли в какой-то момент в родственные. У каждого из нас появились свои цели в жизни. Наши пути в какой-то момент просто разошлись. Антон пошел в депутаты Госдумы. Это, конечно, совсем другой мир. У меня тоже началась другая жизнь», — сказала спортсменка.

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Напомним, что Бережная и Сихарулидзе выступали в парном катании. Они выиграли Олимпиаду в 2002 году в американском Солт-Лейк-Сити.