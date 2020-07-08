Журналисты рассекретили тайную дочь Нагиева

Наследницу артиста зовут Мира, и ей уже восемь лет.

О бурной личной жизни Дмитрия Нагиева ходят легенды, при этом сам артист предпочитает скрывать ее от глаз окружающих. Однако кое-что все-таки стало достоянием общественности.

Журналисты КП узнали о тайной дочери шоумена, которой, к слову, уже исполнилось 8 лет. Девочку зовут Мира и живет она в поселке Княжье Озеро под Москвой в особняке площадью 265 кв. м. Как пишет издание, приобрел его Дмитрий. Стоят такие коттеджи в районе 30 млн рублей.

Малышка родилась у давней поклонницы артиста, 45-летней Анны Спектор, их роман продолжается уже 15 лет. И именно в ее честь ведущий «Голоса» назвал свой благотворительный фонд. Как рассказал изданию приятель звезды, любовница иногда ездит с ним на гастроли. А его гражданской женой считается коллега с телевидения — 48-летняя Наталия Коваленко, которая родила ему сына Марка. В настоящий момент мальчику 11 лет.

Со своей единственной законной женой, журналисткой Аллой (псевдоним Алиса Шер), Дмитрий прожил с 1986 по 2010 год. Он имеет от нее взрослого сына — актера Кирилла Нагиева (родился в 1989 году).