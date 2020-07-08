«Мне противно и погано внутри»: Яна Поплавская нелестно отозвалась о Михаиле Ефремове

Актриса Яна Поплавская в Instagram нелестно отозвалась о своем звездном коллеге Михаиле Ефремове. Как она отметила, совесть для актера в сложившейся ситуации самый страшный палач и судья.

«Но страх тюрьмы и наказания оказался сильнее того человека, который был когда-то Михаилом Ефремовым. Самое страшное — отказаться от самого себя. Мне противно и погано внутри, когда я вижу подобное. P.S. Адвокат всегда транслирует то, что было согласовано с его клиентом!» Яна Поплавская

Как заявила «красная шапочка советского кинематографа», люди отнеслись с частичным пониманием и состраданием к актеру, когда он публично извинился на всю страну. Но лучше бы они этого не делали.

Напомним, что не так давно адвокат Ефремова неожиданно заявил о невиновности своего подзащитного. При этом пользователи в Сети стали шутить, что, наверное, в машине, устроившем смертельное ДТП в центре столицы, сидел инопланетянин. Сам Ефремов сейчас находится, как известно, под домашним арестом.