Брухунова лайкнула пост о романе 25-летней Лизы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха

Жена 74-летнего юмориста Евгения Петросяна — 31-летняя Татьяна Брухунова — лайкнула в Instagram пост, в котором рассказывается о романе 25-летней звезды сериала «Папины дочки» Лизы Арзамасовой и 46-летнего хореографа Ильи Авербуха. Судя по всему, супруга сатирика одобряет такие отношения, в которых один из возлюбленных намного старше своей второй половинки.

Отметим, что журналистам удалось заснять, как Авербух и Арзамасова мило общаются друг с другом. Они в этот момент находились в одном из ресторанов.

Позже сам Илья Авербух не стал отрицать, что встречается с Арзамасовой и хочет построить с ней семью. Сама актриса пока никак не комментировала этот роман.

Кстати, отношения сына с молодой актрисой поддержал отец фигуриста Изяслав Авербух. Он считает, что они будут прекрасной парой. Напомним, что у хореографа есть наследник. Сыну звезды, Мартину, от отношений с фигуристкой Ириной Лобачевой сейчас 16 лет.