Ева Канчельскис поделилась снимком со Стасом Михайловым на ступеньках фамильного особняка

Как известно, у дочери футболиста прекрасные отношения с мужем своей мамы.

Дочь футболиста Андрея Канчельскиса, который в девяностых годах прошлого века выступал за легендарный британский клуб «Манчестер Юнайтед», Ева, в Instagram поделилась снимком с музыкантом Стасом Михайловым. Как известно, ей он приходится отчимом. Это муж ее матери Инны.

На красивом снимке Ева Канчельскис и Стас Михайлов позируют неизвестному фотографу на ступеньках фамильного особняка. Девушка, как известно, живет в доме певца и звездного исполнителя, который покорил огромное количество дамских сердец. У Евы и Стаса прекрасные отношения.

Кстати, за последнее время Ева Канчельскис заметно похудела. Она рассказала, что ей удалось сбросить сразу 12 килограммов. Сейчас девушка просто в потрясающей форме.

Напомним, что Стас Михайлов уже долгие годы счастлив с матерью девушки. У них две общие дочери. При этом известно, что у Евы, которой сейчас 21 год, есть еще родной брат Андрей. Он старше ее на шесть лет.