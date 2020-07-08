«Жених» Арзамасовой Родион Газманов отреагировал на роман актрисы с 46-летним Авербухом

Как отметил музыкант, он не большой любитель давать интервью о чужих отношениях.

Певец Родион Газманов, которого в последние годы активно сватали с актрисой из сериала «Папины дочки» 25-летней Лизой Арзамасовой, кратко прокомментировал роман девушки с хореографом Ильей Авербухом, который старше ее на 21 год.

«Я не люблю давать интервью о чьих-то чужих отношениях, поэтому давайте оставим без комментариев».

Родион Газманов

Отметим, что Родион Газманов, который никогда не был никогда женат и у которого нет детей, дружит на протяжении долгих лет с Арзамасовой. К примеру, совсем недавно она снялась в его клипе «Удаленка», который рассчитан на аудиторию 18+. В ролике Арзамасова сыграла возлюбленную Газманова. По сюжету, она никак не может с ним встретиться. Всему виной режим самоизоляции, сообщает «Пятый канал».

Напомним, что СМИ узнали о романе хореографа и звезды «Папиных дочек» несколько дней назад. Влюбленные мило беседовали на летней веранде одного из ресторанов. Между тем, как теперь выясняется, Авербух и Арзамасова встречались уже несколько лет. Совсем еще юную актрису фигурист заприметил на проекте «Лед и пламень», в котором она принимала участие.

Добавим, что отец хореографа и серебряного призера Олимпиады Изяслав Авербух поддержал выбор сына. Он заявил, что желает паре счастья. По его словам, он всегда поддерживает своего наследника. Его очень прельщает, что актриса помогает старикам. Она, как известно, попечитель благотворительного фонда «Старость в радость». Организации звезда «Папиных дочек» помогает не только словом, но и делом. Выделяет свои личные деньги. Кстати, в этой же организации состоит и Родион Газманов.