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«Поддерживаю выбор сына»: отец Авербуха высказался о романе хореографа с Лизой Арзамасовой

По словам Изяслава Наумовича, его потенциальная невестка очень серьезная девушка.

«Поддерживаю выбор сына»: отец Авербуха высказался о романе хореографа с Лизой Арзамасовой
Отец Авербуха поддержал выбор сына/http://globallookpress.com/

Отец хореографа Ильи Авербуха инженер и предприниматель Изяслав Наумович прокомментировал роман своего 46-летнего сына со звездой сериала «Папины дочки» 25-летней Лизой Арзамасовой.

«Всегда поддерживал и сейчас особенно поддерживаю выбор сына».

Изяслав Авербух

Как добавил отец Авербуха, его потенциальная невестка очень серьезная девушка. Он в курсе, что, к примеру, Арзамасова занимается благотворительностью. Девушка, как известно, является попечителем фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Она помогает финансово этой организации.

Ранее сам фигурист и хореограф подтвердил, что у них роман со звездой сериала «Папины дочки». При этом он не стал вдаваться в детали, сообщает «МК».

Напомним, что несколько дней назад журналистам удалось заснять влюбленных за одним из столиков в ресторане. Причем, по слухам, их роман длится уже порядка десяти лет. Авербух заприметил Арзамасову в совсем юном возрасте на проекте «Лед и пламень». Вскоре между ними вспыхнули чувства. Не исключено, что дело в этих отношениях закончится свадьбой.

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