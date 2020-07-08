«Сногсшибательная!»: 51-летняя Бледанс сразила фотографией в ультрамариновом мини-бикини

Сочи в последнее время стало пристанищем отечественных звезд. Недавно отсюда вернулась Лера Кудрявцева и в настоящий момент здесь счастливо проводят время отпуска Сергей Лазарев, Анфиса Чехова, Анна Семенович и Эвелина Бледанс. Уровень сервиса их вполне устраивает.

Звезды поспешили отметиться на местных пляжах. Недавняя фотосессия Анны Семенович в черном облегающем купальнике произвела фурор среди почитателей певицы. И вот – свежие кадры от Эвелины Бледанс, которая решила запечатлеться в ярком бикини ультрамаринового цвета. Этот оттенок Валентин Юдашкин недавно назвал одним из самых модных в текущем сезоне.

Кроме того, актриса предпочла купальник с трендовым лифом-«ковидкой». Ранее его же выбрали такие звезды, как Полина Гагарина и Надежда Оболенцева. Свое название он получил благодаря способу крепления – без лямок, напоминая тем самым защитную маску периода пандемии коронавируса. Сейчас этот не самый приятный момент преобразился в тренд, о чем мы писали ранее.