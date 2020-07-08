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«20 лет без изменений»: Кудрявцева показала, какой была в 1998 году на «МузОбозе»

В кадре также можно увидеть юного Отара Кушанашвили.

«20 лет без изменений»: Кудрявцева показала, какой была в 1998 году на «МузОбозе»
Лера Кудрявцева. Фото Global look press.

49-летняя Лера Кудрявцева работает на телевидении с 1995 года и все это время отличается яркой харизмой и обаянием. Многим она запомнилась еще со времен «Партийной зоны» и «МузОбоза», где она дерзкой девчонкой в компании с Отаром Кушанашвили рассказывала о новинках музыкального мира и  шоу-бизнеса.

В личном блоге звезда предложила вспомнить это время, представив отрывок из передачи «МузОбоз» Ивана Демидова. Напомним, впервые она вышла в рамках передачи «Взгляд» в 1991 году. И изначально представляла собой лишь небольшую новостную вставку, однако после развилась в отдельную программу.

Просмотрев архивные кадры, многие почитатели Кудрявцевой заметили, что ведущая мало изменилась с годами.

«Ой, за 20 лет вообще без изменений, только краше и краше», «Постарели все, кроме Леры», «Лера, вы невероятно хороши всегда!!! Красавица. И Отар тоже очень даже огонь», «Вы все лучше и лучше с возрастом… Да какой возраст!! Рядом с сыном Вы девочка!» — прокомментировали видео фолловеры.

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