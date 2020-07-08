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Звездный гость

«Просто устали»: жена Леонида Парфенова объяснила отъезд во Франкфурт

Прославленный журналист вместе с супругой покинули территорию России 2 июля.

«Просто устали»: жена Леонида Парфенова объяснила отъезд во Франкфурт
Леонид Парфенов с женой/Фото: globallookpress.com

Супруга автора «Намедни» Леонида Парфенова объяснила семейный отъезд из России во Франкфурт. 2 июля прославленный журналист вместе с женой сели на самолет из Москвы и отправились в Германию. Об отлете Елена Чекалова оповестила друзей в Facebook: она обнародовала снимок с борта лайнера, который загадочно подписала: «Вот и все».

Позже Чекалова решила рассказать о грядущих планах на конечную точку. Так, Елена пожаловалась на усталость и подметила, что они с мужем отправились за рубеж, чтобы отдохнуть, посмотреть местные достопримечательности.

«Просто устали в последнее время, полетели отдохнуть», — рассказала она «Известиям».

Напомним, вот уже более 30 лет Леонид Парфенов работает в журналистике. Широкая общественность знакома с экспертом благодаря проекту «Намедни», который Леонид вел с ноября 1990 по март 1991 года.

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