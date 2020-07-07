«Замуж за Илью выйдет»: коллеги Лизы Арзамасовой поделились подробностями тайного романа с Авербухом

Коллега «папиной дочки» Лизы Арзамасовой поделилась подробностями тайного романа с Ильей Авербухом. На днях актрису поймали в компании прославленного тренера: пара обедала на открытой веранде недалеко от открытой воды. Бывший спортсмен и актриса держались за руки и мило ворковали.

Позже Илья Авербух факт новых отношений подтвердил. Журналистам он объяснил, что действительно очарован молодой Арзамасовой (разница между мужчиной и женщиной составляет больше 20 лет), но комментировать сложившуюся ситуацию нужным не считает, поскольку для него важно сохранить приватность.

«Никогда не хотел делать шоу из личной жизни», — подметил он.

Не избегала вопросов и сама артистка. Она подметила, что действительно симпатизирует Авербуху, но распространяться о подробностях своих отношений не будет. Зато с радостью рассказали то, что знали, некоторые коллеги Лизы. Оказалось, что стороны познакомились во время участия Арзамасовой в ледовом шоу Авербуха. Последний год Лиза соблюдала активную конспирацию – лишь однажды она подметила, что ее сердце несвободно, но имя избранника называть отказалась. Источник уверен – благодаря дисциплинированности девушки, романтическая история может завершиться вполне ожидаемо — свадьбой.

«Лиза еще и замуж за Илью выйдет! Хочется, чтобы у них все сложилось. А то ведь сейчас у молодых часто случается так, что погуляют и разбегаются», — приводит слова спикера «Комсомольская правда».